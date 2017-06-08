Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: против Кличко возбудили дело о сокрытии в декларации особняков в Германии и США

Международная панорама
8 июня, 19:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, июня. /ТАСС

Виталий Кличко - в прошлом боксер-профессионал, занимает пост городского главы столицы Украины с июня 2014 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко из-за недостоверных данных в декларации о доходах. Об этом сообщили журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свободы" и телеканала "UA: Первый"), ссылаясь на ответ НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции".

"НАБУ зарегистрировала уголовное дело относительно возможного уголовного правонарушения по статье уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации", - говорится в ответе антикоррупционного бюро. Уголовное дело касается неуказанных в электронной декларации особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми, по версии журналистов, пользуется семья Кличко. "НАБУ начало уголовное производство после обращения юристов "Центра противодействия коррупции".

Виталий Кличко - в прошлом боксер-профессионал, занимает пост городского главы столицы Украины с июня 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Кличко, Виталий Владимирович
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
СМИ: против Кличко возбудили дело о сокрытии в декларации особняков в Германии и США
3
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
4
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
Экс-глава ФБР заявил, что никто из правительства США не просил его закрыть дело Флинна
7
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
Темы дня
Загрузка...
Реклама