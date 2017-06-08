СМИ: против Кличко возбудили дело о сокрытии в декларации особняков в Германии и США

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко из-за недостоверных данных в декларации о доходах. Об этом сообщили журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свободы" и телеканала "UA: Первый"), ссылаясь на ответ НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции".

"НАБУ зарегистрировала уголовное дело относительно возможного уголовного правонарушения по статье уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации", - говорится в ответе антикоррупционного бюро. Уголовное дело касается неуказанных в электронной декларации особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми, по версии журналистов, пользуется семья Кличко. "НАБУ начало уголовное производство после обращения юристов "Центра противодействия коррупции".

Виталий Кличко - в прошлом боксер-профессионал, занимает пост городского главы столицы Украины с июня 2014 года.