СМИ: против Кличко возбудили дело о сокрытии в декларации особняков в Германии и США

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КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко из-за недостоверных данных в декларации о доходах. Об этом сообщили журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свободы" и телеканала "UA: Первый"), ссылаясь на ответ НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции".
"НАБУ зарегистрировала уголовное дело относительно возможного уголовного правонарушения по статье уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации", - говорится в ответе антикоррупционного бюро. Уголовное дело касается неуказанных в электронной декларации особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми, по версии журналистов, пользуется семья Кличко. "НАБУ начало уголовное производство после обращения юристов "Центра противодействия коррупции".
Виталий Кличко - в прошлом боксер-профессионал, занимает пост городского главы столицы Украины с июня 2014 года.