Экс-министр: Мэй не сильна в выстраивании политических альянсов

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй слишком бескомпромиссна и не обладает качествами, которые способствовали бы выстраиванию политических альянсов. Такую оценку высказал в четверг бывший британский министр по делам регионов и местного самоуправления Эрик Пиклз в связи с проходящими в стране досрочными парламентскими выборами.

По их итогам консерваторам, возможно, придется пойти на создание коалиционного правительства. "Если она с чем-то иногда и не справлялась, то это с созданием коалиции внутри тех сил, которые ее поддерживали", - сообщил Пиклз, слова которого приводит агентство Press Association.

The Independent о гипотетических коалициях

Итоги многих опросов общественного мнения не исключают, что выборы приведут к возникновению так называемого подвешенного парламента - ситуации, при которой ни одна из партий не будет обладать 326 местами в Палате общин британского парламента, необходимых для самостоятельного формирования правительства. В этом случае возникнет необходимость создания политических коалиций и альянсов. Несмотря на то, что лейбористы, согласно прогнозам, должны получить меньше мест в парламенте, чем тори, у них в то же время окажется и куда меньше политических противников в нижней палате. По этой причине их стартовая площадка для ведения переговоров о формировании коалиций выглядит более прочной, чем у консерваторов.

Так, газета The Independent сообщила, что лейбористы способны сформировать "прогрессивный альянс", куда, помимо них, смогут войти депутаты от Партии "Либеральные демократы", Шотландской национальной партии (ШНП), "Плайд камри" - Партии Уэльса, Партии "зеленых" и Социал-демократическая лейбористская партии (Северной Ирландии). Некоторые из этих партий, и в их числе обладавшая третьей по численности фракцией в парламенте прежнего созыва ШНП, уже открыто согласились на участие в таком альянсе.

Что же касается консерваторов, то, как полагает The Independent, есть только одна партия, которая может спасти Терезу Мэй в "подвешенном парламенте". Это Демократическая юнионистская партия (ДЮП), пользующаяся поддержкой протестантской общины Северной Ирландии и ведущая деятельность только на территории Ольстера. На предыдущих выборах в британский парламент, состоявшихся более двух лет назад, эта политическая сила завоевала 8 мест в Палате общин.

Почему невозможна коалиция тори и либерал-демократов

В 2010 году в Великобритании была создана межпартийная коалиция для формирования правительства. Тогда "третья сила" в лице проевропейски ориентированной Партии "Либеральные демократы" пришла на помощь Консервативной партии во главе с Дэвидом Кэмероном. Тори, несмотря на победу, не хватило мест, чтобы сформировать кабинет министров. В итоге эта коалиция просуществовала полный парламентский цикл длиною в 5 лет.

Однако обе партии пошли отдельно на всеобщие выборы 2015 года, которые фактически смели "Либеральных демократов" с британской карты весомых политических партий и сделали "третьей силой" ШНП.

В настоящее время, помимо небольшого политического веса, "Либеральные демократы" не устраивают тори и по другой причине. Будучи сторонниками максимальной евроинтеграции и требуя проведения повторного референдума о членстве страны в ЕС, они являются идеологическими противниками консерваторов. Тори не только не допускают возможности второго референдума, но и взяли курс на "жесткий Brexit", предусматривающий выход страны из общего рынка.

Прогноз FT: уверенная победа тори

Газета Financial Times (FT) прогнозирует, что по итогам выборов к умению создавать коалиции премьеру прибегать не придется. Как полагает издание, тори обеспечат себе более высокую поддержку, нежели прочат социологи, и не будут испытывать необходимости в формировании политических коалиций. Причина тому - слишком большая зависимость ультралевого лидера Лейбористской партии Джереми Корбина от тех социальных и возрастных категорий граждан, включая молодежь, которые не отличаются высокой явкой на выборы.

Газета также не исключает, что тори смогут весьма успешно выступить в тех избирательных округах, где представители консерваторов и лейбористов идут почти вровень, а также кое-где из тех регионов, где прежде доминировали кандидаты от ШНП.

Издание полагает, что консерваторы во главе с Мэй перетянут немало округов на свою сторону и завоюют в общей сложности от 329 до 412 мест в Палате общин, при том, что для самостоятельного формирования правительства им достаточно 326 мест. Лейбористы же во главе с Корбином могут, по мнению FT, рассчитывать только на то, чтобы записать на свой счет от 168 до 246 мест.