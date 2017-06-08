Сотруднику португальской разведки предъявлены обвинения в шпионаже в пользу РФ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура Португалии предъявила сотруднику Национальной разведывательной службы страны (SIS) обвинение в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявляет ведомство, обвинения были также заочно предъявлены некому гражданину России, которого в Португалии сочли сотрудником Службы внешней разведки (СВР). "Согласно обвинению, сотрудник SIS был завербован СВР и передавал за плату наличными секретную государственную информацию, доступ к которой имел по характеру своей работы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемые были арестованы в Риме в мае 2016 года по запросу португальских властей. Как сообщает Reuters, португалец, обвиняемый в работе на разведку РФ, во время ареста имел при себе сумму в €10 тыс. евро (около $11 тыс.) наличными, а предполагаемый сотрудник СВР - рукописный документ, который якобы содержал секретную информацию. Reuters приводит утверждения португальских СМИ о том, что информация, которую якобы передавал России сотрудник спецслужб Португалии, могла касаться деятельности ЕС и НАТО.

Итальянский суд в июле прошлого года отказался экстрадировать российского гражданина, подозреваемого в том, что он является сотрудником разведки. Он был освобожден и вернулся в РФ. Сотрудник SIS был отправлен в Португалию, где его заключили под стражу, а затем перевели под домашний арест.

Reuters не называет имени португальца, обвиненного в шпионаже в пользу России. Однако ранее сообщалось, что некий Фредерико Карвальяу Жил 22 мая прошлого года был задержан в центре Рима якобы в момент получения секретных документов.