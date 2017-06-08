Reuters: эмир Катара не поедет в Вашингтон для переговоров по урегулированию кризиса

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не намерен покидать страну, в том числе лететь в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя властей Катара.
"Эмир не планирует покидать Катар, пока страна находится в блокаде", - заявил источник агентства.
Трамп предложил Катару и странам, разорвавшим с ним отношения, помощь в улаживании разногласий. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп заявил об этом в телефонном разговоре с эмиром Катара.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.