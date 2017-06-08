Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель Порошенко: визовый режим с РФ обойдется Украине в $75 млн

Международная панорама
8 июня, 22:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, июня. /ТАСС

Ирина Луценко также отметила, что от введения визового режима с РФ будет больше проблем, чем выгоды

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Введение визового режима с Российской Федерацией обойдется Украине в сумму около 1,5 - 2 млрд гривен ($57,5 - $75 млн). Об этом сообщила депутат Верховной рады, представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

"Введение визового режима с Российской Федерацией обойдется нам в сумму около 1,5 - 2 млрд гривен. Эта мера в настоящее время нецелесообразна", - сказала она.

По мнению Луценко, от введения визового режима с РФ будет "больше проблем, чем выгоды". "Не понимаю, зачем это делать сегодня. У нас есть много вызовов и нужд, куда потратить эти деньги", - отметила парламентарий.

Предложение ввести визовый режим с Россией озвучила фракция партии Арсения Яценюка "Народной фронт", которая в конце мая потребовала рассмотреть такое предложение в парламенте. Затем в адрес инициативы положительно высказался министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В ответ на такие заявления с украинской стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что если Киев введет визовый режим с Россией, Москва ответит аналогичными мерами - также введет визовый режим для граждан Украины. При этом он напомнил, что в РФ находится 2 - 3 млн украинских мигрантов.

Смотрите также

Лавров: если Киев введет визовый режим с РФ, Москва ответит зеркально

МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связей

Песков: позиция России по Украине расходится с позицией Европы и США

Володин считает, что России необходимо защищать права своих соотечественников на Украине

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
2
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
3
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
4
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
5
IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флага
6
Минздрав начинает программу мотивации детей от трех лет к здоровому образу жизни
7
СМИ: против Кличко возбудили дело о сокрытии в декларации особняков в Германии и США
Темы дня
Загрузка...
Реклама