Представитель Порошенко: визовый режим с РФ обойдется Украине в $75 млн

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Введение визового режима с Российской Федерацией обойдется Украине в сумму около 1,5 - 2 млрд гривен ($57,5 - $75 млн). Об этом сообщила депутат Верховной рады, представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

"Введение визового режима с Российской Федерацией обойдется нам в сумму около 1,5 - 2 млрд гривен. Эта мера в настоящее время нецелесообразна", - сказала она.

По мнению Луценко, от введения визового режима с РФ будет "больше проблем, чем выгоды". "Не понимаю, зачем это делать сегодня. У нас есть много вызовов и нужд, куда потратить эти деньги", - отметила парламентарий.

Предложение ввести визовый режим с Россией озвучила фракция партии Арсения Яценюка "Народной фронт", которая в конце мая потребовала рассмотреть такое предложение в парламенте. Затем в адрес инициативы положительно высказался министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В ответ на такие заявления с украинской стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что если Киев введет визовый режим с Россией, Москва ответит аналогичными мерами - также введет визовый режим для граждан Украины. При этом он напомнил, что в РФ находится 2 - 3 млн украинских мигрантов.