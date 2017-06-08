Трамп предложил Тиллерсону стать посредником в урегулировании катарского кризиса

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп предложил сегодня госсекретарю Рексу Тиллерсону играть роль посредника в урегулировании ситуации в Персидском заливе. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент предложил госсекретарю стать посредником между странами Персидского залива. США хотят, чтобы ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) пришел к решению (в этой ситуации)", - отметила она.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.