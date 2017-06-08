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Генпрокурор Венесуэлы требует признать недействительным созыв Конституционной ассамблеи

Международная панорама
8 июня, 23:03 дата обновления: 8 июня, 23:16 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 8, июня. /ТАСС

Как заявила Луиса Ортега Диас, она считает, что президентский указ не соответствовал закону

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МЕХИКО, 8 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас попросила в четверг Верховный суд республики отменить решение о созыве Конституционной ассамблеи (КА).

"Я прошу Избирательную палату (Верховного суда) признать недействительными решения Национального избирательного совета, в первую очередь решение о созыве Конституционной ассамблеи, поскольку считаю, что президентский указ не соответствовал закону", - заявила она в ходе пресс-подхода, который транслировался через приложение Periscope. "Право созывать КА принадлежит суверенному народу", - добавила она.

По словам генпрокурора, она пошла на этот шаг, чтобы "защитить народный суверенитет, конституцию, партисипативную (всенародную) демократию и венесуэльцев". Она также обвинила сторонников созыва КА в преследовании и запугивании их оппонентов.

Ранее Диас потребовала прояснить решение Верховного суда, постановившего, что президент Николас Мадуро может созывать КА без проведения референдума, потому что он "действует во исполнение народного суверенитета". По ее мнению, это решение является "шагом назад в области защиты прав человека". Верховный суд не принял к рассмотрению прошение Диас.

Мадуро подписал указ о созыве КА в начале мая. Выборы в этот орган намечены на 30 июля. Ассамблея может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. В последний раз она созывалась в 1999 году после проведения референдума.

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