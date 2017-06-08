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Госдеп: слова Пескова об атаках на сайт Кремля из США могут быть пропагандой

Международная панорама
8 июня, 23:05 дата обновления: 8 июня, 23:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что хакерские атаки на российские ресурсы, в том числе с территории США, происходят постоянно, однако это не означает, что за ними стоят власти

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт  предположила, что слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о ежедневных хакерских атаках из США на российские ресурсы могут быть пропагандой.

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"Меня это не удивляет. Я думаю, что это может быть некой пропагандой. Это все, что я собираюсь сказать", - отметила она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление пресс-секретаря на регулярном брифинге.

Ранее  Песков заявил, что хакерские атаки на российские ресурсы, в том числе с территории США, происходят постоянно, однако это не означает, что за ними стоят власти Соединенных Штатов. "Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно, в том числе те, которые осуществляются на сайт президента РФ", - сообщил он. "Собственно, атаки идут с территории многих стран мира", - уточнил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, являются ли источником атак американские спецслужбы, Песков подчеркнул, что он говорит лишь о географическом происхождении этих действий. "Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон", - сказал пресс-секретарь. "Осуществление хакерской атаки с территории какой-то страны не может означать причастность к ней официальных властей", - отметил он.

 

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