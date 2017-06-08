Свыше 500 террористов ликвидированы в ходе операции на западе провинции Ракка

БЕЙРУТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев освободили от террористов 37 селений и ферм на западе провинции Ракка и в пограничных с ней районах на юго-востоке Алеппо. Об этом сообщило в четверг агентство SANA со ссылкой на заявление представителя командования ВС Сирии.

По его сведениям, в ходе проведенной операции войска ликвидировали свыше 500 боевиков из экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Противник понес потери и в военной технике, уничтожено шесть танков и бронемашин.

Ранее сирийские ВВС нанесли удары по командным пунктам ИГ в Дейр-Млейхане, Дебси-Анфане и Эль-Кадисии на западе Ракки. Правительственные силы вошли на территорию этой провинции на Евфрате 5 июня после освобождения города Мескена, который являлся последним крупным форпостом ИГ в провинции Алеппо.

К юго-востоку от Пальмиры армия и ополченцы выбили в четверг террористов ИГ из района Аббасия и курорта Хамамат- Зенобия. Войска заняли также стратегические высоты на шоссе в оазис Эс-Сухна, который расположен в 60 км от Пальмиры.