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Свыше 500 террористов ликвидированы в ходе операции на западе провинции Ракка

Международная панорама
8 июня, 23:20 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Сирийские военные освободили от боевиков 37 селений и ферм на западе провинции и в пограничных с ней районах на юго-востоке Алеппо

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БЕЙРУТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев освободили от террористов 37 селений и ферм на западе провинции Ракка и в пограничных с ней районах на юго-востоке Алеппо. Об этом сообщило в четверг агентство SANA со ссылкой на заявление представителя командования ВС Сирии.

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По его сведениям, в ходе проведенной операции войска ликвидировали свыше 500 боевиков из экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Противник понес потери и в военной технике, уничтожено шесть танков и бронемашин.

Ранее сирийские ВВС нанесли удары по командным пунктам ИГ в Дейр-Млейхане, Дебси-Анфане и Эль-Кадисии на западе Ракки. Правительственные силы вошли на территорию этой провинции на Евфрате 5 июня после освобождения города Мескена, который являлся последним крупным форпостом ИГ в провинции Алеппо.

К юго-востоку от Пальмиры армия и ополченцы выбили в четверг террористов ИГ из района Аббасия и курорта Хамамат- Зенобия. Войска заняли также стратегические высоты на шоссе в оазис Эс-Сухна, который расположен в 60 км от Пальмиры.

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