Представитель генсека ООН уклонился от вопроса о главе контртеррористического управления

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ООН, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в четверг отказался обсуждать вопрос о том, значится ли имя посла РФ в США Сергея Кисляка в списке кандидатов на пост руководителя нового контртеррористического управления ООН.
На вопрос о том, может ли он опровергнуть сообщение о том, что посол РФ в США Сергей Кисляк не числится в кратком списке претендентов на этот пост, представитель генсека ООН заявил, что "даст ответ на вопрос, не раскрывая информации".
"Не хотел бы вводить вас в заблуждение тем или иным образом, - заявил Стефан Дюжаррик. - Объявление будет сделано со временем. Мне неизвестно содержание краткого списка имен претендентов на этот пост. Вероятно, объявление на этот счет последует в скором времени, однако создание этого поста еще не было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН".
Эта тема уже поднималась на состоявшемся в среду брифинге. Тогда Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, может ли занять этот пост представитель России, заявил, что ему "не известно об обсуждениях, которые идут за закрытыми дверьми". "Этот вопрос рассматривался Пятым комитетом ГА ООН (по административным вопросам и вопросам бюджета) и этот процесс идет уже достаточно долгое время", - добавил он.
Инициативу создать в ООН новое контртеррористическое управление выдвинул в феврале нынешнего года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с целью выстроить "новое партнерство" с государствами - членами ООН в противостоянии террористической угрозе. 2 июня Пятый комитет ГА ООН без голосования одобрил документ о бюджетных средствах, необходимых для создания контртеррористического управления ООН.
В Посольстве РФ любые вопросы, касающиеся возможных будущих назначений, комментировать отказались. Там напомнили, что сейчас Сергей Кисляк является послом России в США. "Только в этом качестве его и надо рассматривать до последнего дня работы в Вашингтоне", - заявили в дипмиссии.