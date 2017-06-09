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NYT: Трамп неоднократно просил Коми прекратить расследование по Флинну

Международная панорама
9 июня, 0:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По данным газеты, об этом свидетельствуют СМС-сообщения, которые Джеймс Коми направлял своей жене Патрисии

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Джеймс Коми до увольнения с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) жаловался на упорство, с которым президент США Дональд Трамп предлагал ему прекратить расследование в отношении помощника главы Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом свидетельствуют СМС-сообщения, которые Коми направлял по сотовому телефону своей жене Патрисии. Их в четверг опубликовала газета The New York Times.

В СМС, датированном 14 февраля, Коми рассказывает о брифинге по вопросам противодействия терроризму, проведенном в Овальном кабинете Белого дома для президента Трампа, вице-президента Майкла Пенса, министра юстиции Джеффа Сешнса и старшего советника главы государства Джареда Кушнера. "Собрались в обычном составе: Пенс, Кушнер, Сешнс, ДТ (Дональд Трамп) и я. Сотрудник разведывательного сообщества провел брифинг, потом ДТ попросил всех остальных выйти", - говорится в текстовом сообщении.

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"ДТ загнал меня в угол, продолжая настаивать на том, чтобы я прекратил дело Флинна. Говорит, чтобы я оставил это. Его просто не остановить", - добавил Коми. Он после завершения встречи попросил министр юстиции не устраивать впредь аудиенций с президентом США:

В смс-сообщениях от 30 марта и 11 апреля директор ФБР писал о звонках главы государства, снова поднимавшего тему прекращения разбирательства в отношении Флинна. Коми, написал: "Мой отец прав, этот человек сумасшедший".

Ранее в четверг, давая показания в комитете по разведке Сената Конгресса, бывший директор ФБР заявил, что ему не хватило смелости прямо отказать Трампу, когда тот выражал надежду на прекращение расследования в отношении Флинна. Позднее в письменном заявлении адвокат главы администрации США Марк Касовиц заверил, что президент никогда не просил прекращать данное разбирательство.

Коми в комитете по разведке Сената давал показания под присягой. Сам он ранее был уволен Трампом, поскольку, по мнению президента, не справлялся с работой. Заранее было объявлено, что Коми уже в качестве частного лица согласился выступить на слушаниях в Конгрессе США лишь один раз.

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Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Флинн, Майкл Трамп, Дональд
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