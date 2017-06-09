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СМИ: концерт Ирины Билык прошел в Одессе, несмотря на провокации радикалов

Международная панорама
9 июня, 0:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, июня. /ТАСС

Сообщается, что группа радикально настроенных граждан попыталась прорваться на мероприятие, однако им помешали полицейские, которые оцепили место проведения концерта

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КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Концерт народной артистки Украины Ирины Билык состоялся в Одессе, несмотря на неоднократные провокации радикалов, попытавшихся сорвать выступление.

По информации одесского издания "Таймер", группа радикально настроенных граждан попыталась прорваться на мероприятие, однако им помешали полицейские, которые оцепили место проведения концерта. В результате неоднократных потасовок правоохранительные органы задержали некоторых протестующих, среди которых оказался экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Сергей Стерненко.

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В ответ на это радикалы пригрозили перекрыть движение на соседней улице. Позже Стерненко освободили. При этом на своей странице в Facebook он сообщил, что сотрудники полиции его сильно избили.

Концерт Ирины Билык был запланирован на вечер 8 июня в одесском ресторане "Парк Лео". Однако днем члены местного отделения "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) пригрозили сорвать мероприятие. Радикалы объяснили причину такой реакции выступлением артистки в Крыму.

После этого советник руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил на своей странице в Facebook, что выступление отменено, однако оно все-таки состоялось.

Ирина Билык - украинская певица и композитор. В 1996 году удостоена звания заслуженной артистки, а в 2008 году - народной артистки Украины.

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