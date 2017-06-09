Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Правящая в Великобритании Консервативная партия лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Соединенном Королевстве 8 июня, однако находится на пути к тому, чтобы потерять большинство в Палате общин. Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте.

Согласно оглашенным окончательным итогам подсчета голосов в первом избирательном округе, первый депутатский мандат получил Ньюкасл-апон-Тайн сентрал, объединяющий центральную часть одноименного города - крупнейшего на северо-востоке Англии.

Членом Палаты общин, нижней палаты законодательного органа, стала лейборист Чи Онвура. Депутат, которая впервые была избрана в парламент в 2010 году, получила более 24 тыс. голосов, обойдя своего основного оппонента из правящей Консервативной партии на 15 тыс. голосов.

В случае, если эти подсчеты подтвердятся, консерваторы получат на 16 мандатов меньше, чем у них было в парламенте предыдущего созыва. Досрочные выборы Тереза Мэй объявила в конце апреля с целью усилить свои позиции в Палате общин перед началом переговоров с Брюсселем об условиях выхода страны из состава ЕС. Однако при таком раскладе она лишь ослабит позиции партии и перед ней встанет перспектива отставки.

У оппозиционной Лейбористской партии, согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, - 266 мандатов, то есть на 37 больше, чем до выборов. Партия "Либеральные демократы", по данным экзитпола, гарантирует себе в парламенте 14 мест, Шотландская национальная партия - 34, другие партии - 22 места.

Данные экзитполов были оглашены сразу по закрытию участков для голосования. Сейчас ведется подсчет голосов, который продлится всю ночь. Ожидается, что первой, около 01:00 мск, результаты выборов огласит избирательная комиссия округа Хаутон энд Сандерленд Саут, а затем последуют результаты голосования в других округах северо-восточной части Англии. Окончательные итоги должны быть оглашены утром.

В случае, если ни одна из партий не сможет гарантировать 326 мандатов в 650-местной Палате общин, страна окажется в ситуации "подвешенного парламента". Это будет означать переговоры о формировании коалиционного правительства и в перспективе - даже новые выборы.