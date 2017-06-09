Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция завела уголовные дела в отношении радикалов, пытавшихся сорвать концерт в Одессе

Международная панорама
9 июня, 0:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, июня. /ТАСС

В пресс-службе полиции отметили, что концерт происходил на законных основаниях, а радикалы намеренно провоцировали правоохранителей и посетителей концерта

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Украинская полиция возбудила уголовные дела в отношении радикалов, которые пытались сорвать концерт украинской певицы Ирины Билык в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"8 июня во время концерта между активистами и сотрудниками полиции произошла стычка. Следователями событие квалифицировано как хулиганство, а также как угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что концерт происходил на законных основаниях, а радикалы намеренно провоцировали полицейских и посетителей концерта, а также кидались в них яйцами и выкрикивали оскорбления.

Ранее одесское издание "Таймер" сообщало, что радикалы запрещенной в РФ организации "Правый сектор" попыталась прорваться на мероприятие, однако им помешали полицейские. В результате неоднократных потасовок правоохранительные органы задержали некоторых протестующих, среди которых оказался экс-лидер одесского отделения экстремистской организации.

Недовольство радикалов вызвала информация о том, что артистка выступала в Крыму, днем в четверг они пригрозили сорвать ее выступление. Сообщалось также о том, что выступление будет отменено, однако оно все-таки состоялось.

Ирина Билык - украинская певица и композитор. В 1996 году удостоена звания заслуженной артистки, а в 2008 году - народной артистки Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах
3
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
4
Sky: британские лейбористы призвали Мэй уйти в отставку при подтверждении данных экзитпола
5
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
6
Коми обвинил Трампа в лживости, но не в нарушении закона
7
Под Петербургом электричка сошла с рельсов
Темы дня
Загрузка...
Реклама