Полиция завела уголовные дела в отношении радикалов, пытавшихся сорвать концерт в Одессе

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КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Украинская полиция возбудила уголовные дела в отношении радикалов, которые пытались сорвать концерт украинской певицы Ирины Билык в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
"8 июня во время концерта между активистами и сотрудниками полиции произошла стычка. Следователями событие квалифицировано как хулиганство, а также как угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там отметили, что концерт происходил на законных основаниях, а радикалы намеренно провоцировали полицейских и посетителей концерта, а также кидались в них яйцами и выкрикивали оскорбления.
Ранее одесское издание "Таймер" сообщало, что радикалы запрещенной в РФ организации "Правый сектор" попыталась прорваться на мероприятие, однако им помешали полицейские. В результате неоднократных потасовок правоохранительные органы задержали некоторых протестующих, среди которых оказался экс-лидер одесского отделения экстремистской организации.
Недовольство радикалов вызвала информация о том, что артистка выступала в Крыму, днем в четверг они пригрозили сорвать ее выступление. Сообщалось также о том, что выступление будет отменено, однако оно все-таки состоялось.
Ирина Билык - украинская певица и композитор. В 1996 году удостоена звания заслуженной артистки, а в 2008 году - народной артистки Украины.