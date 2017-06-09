Полиция завела уголовные дела в отношении радикалов, пытавшихся сорвать концерт в Одессе

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Украинская полиция возбудила уголовные дела в отношении радикалов, которые пытались сорвать концерт украинской певицы Ирины Билык в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"8 июня во время концерта между активистами и сотрудниками полиции произошла стычка. Следователями событие квалифицировано как хулиганство, а также как угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что концерт происходил на законных основаниях, а радикалы намеренно провоцировали полицейских и посетителей концерта, а также кидались в них яйцами и выкрикивали оскорбления.

Ранее одесское издание "Таймер" сообщало, что радикалы запрещенной в РФ организации "Правый сектор" попыталась прорваться на мероприятие, однако им помешали полицейские. В результате неоднократных потасовок правоохранительные органы задержали некоторых протестующих, среди которых оказался экс-лидер одесского отделения экстремистской организации.

Недовольство радикалов вызвала информация о том, что артистка выступала в Крыму, днем в четверг они пригрозили сорвать ее выступление. Сообщалось также о том, что выступление будет отменено, однако оно все-таки состоялось.

Ирина Билык - украинская певица и композитор. В 1996 году удостоена звания заслуженной артистки, а в 2008 году - народной артистки Украины.