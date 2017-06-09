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Израильский министр призвал РФ перенести посольство в Иерусалим

Международная панорама
9 июня, 0:51 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Зеэв Элькин предложил Москве воспользоваться "полугодовой передышкой, которую взял себе американский президент" и стать "первой страной, которая перенесет свое посольство в Иерусалим"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильский министр по делам Иерусалима и национального наследия, председатель политбюро возглавляемой премьер-министром Биньямином Нетаньяху партии "Ликуд" Зеэв Элькин призвал Россию перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим еще до того, как на аналогичный шаг решатся американцы.

"Я не могу не предложить вам воспользоваться той полугодовой передышкой, которую взял себе американский президент, и в этом постоянном дружеском противостоянии Соединенных Штатов и России выиграть, стать первой страной, которая перенесет свое посольство в Иерусалим", - сказал Элькин, обращаясь к послу РФ в еврейском государстве Александру Шеину на приеме, организованном посольством РФ в Тель-Авиве по случаю Дня России.

Заявление МИД РФ

6 апреля на сайте МИД РФ было размещено заявление, в котором подтверждается приверженность Москвы решениям ООН о принципах ближневосточного урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. "Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль", - говорится в документе.

20 апреля в Нью-Йорке исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев на заседании Совета Безопасности по ближневосточной проблематике заявил, что посольство РФ в Израиле пока что будет по-прежнему располагаться в Тель-Авиве, несмотря на признание Москвой Западного Иерусалима в качестве столицы еврейского государства.

Обещание Трампа

Обещавший еще в период предвыборной гонки перенести посольство в Иерусалим президент США Дональд Трамп 1 июня все-таки отсрочил на очередные полгода переезд дипмиссии из Тель-Авива. В меморандуме, направленном госсекретарю Рексу Тиллерсону, он обосновал свое решение необходимостью защиты "интересов национальной безопасности США".

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим Конгресс США принял еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать обострения на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента Билл Клинтон стал откладывать претворение закона в жизнь каждые полгода. Аналогичной политики придерживались и сменивший Клинтона Джордж Буш-младший, а также и предшественник Трампа Барак Обама.

Ключевая проблема

Израиль захватил контроль над Восточным Иерусалимом и Западным берегом реки Иордан в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Еврейское государство объявило Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей.

Подавляющее большинство посольств иностранных государств находятся в Тель-Авиве как раз из-за статуса Иерусалима, Данная проблема считается одной из ключевых в палестино-израильском конфликте.

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Палестино-израильский конфликт
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