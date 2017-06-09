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Sky: британские лейбористы призвали Мэй уйти в отставку при подтверждении данных экзитпола

Международная панорама
9 июня, 0:40 UTC+3

Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, консерваторы получили 314 мест в новом парламенте, что на 16 меньше, чем у них было до выборов

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ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская оппозиционная Лейбористская партия призвала премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку, если подтвердятся данные экзитпола по итогам парламентских выборов, предсказывающего потерю Консервативной партией большинства в парламенте. Об этом в эфире телеканала Sky News заявила теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри.

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Она подчеркнула, что лейбористы готовы возглавить страну. "Если Лейбористы будут приглашены для формирования будущего правительства, мы сделаем это, на принципах сплоченности и на основании нашей народной избирательной программы", - отметила Торнберри.

"Это - отличный результат, если он подтвердится. Еще семь недель назад премьер-министр опережала (в опросах общественного мнения лейбористов) на 20%, она хотела получить право делать все, что она хочет со страной, с переговорами по Brexit, с нашей экономикой, со Службой национального здравоохранения, но мы сказали ей "нет", - добавила политик.

Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте. Это на 16 меньше, чем у консерваторов было до выборов и на 12 меньше, чем требуется для формирования правительства большинства. У Лейбористской партии, согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, - 266 мандатов, то есть на 37 больше, чем до выборов.

Сейчас ведется подсчет голосов, а окончательные результаты должны стать известны к утру.

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Парламентские выборы в Великобритании
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Мэй, Тереза
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