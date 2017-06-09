Sky: британские лейбористы призвали Мэй уйти в отставку при подтверждении данных экзитпола

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская оппозиционная Лейбористская партия призвала премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку, если подтвердятся данные экзитпола по итогам парламентских выборов, предсказывающего потерю Консервативной партией большинства в парламенте. Об этом в эфире телеканала Sky News заявила теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри.

Она подчеркнула, что лейбористы готовы возглавить страну. "Если Лейбористы будут приглашены для формирования будущего правительства, мы сделаем это, на принципах сплоченности и на основании нашей народной избирательной программы", - отметила Торнберри.

"Это - отличный результат, если он подтвердится. Еще семь недель назад премьер-министр опережала (в опросах общественного мнения лейбористов) на 20%, она хотела получить право делать все, что она хочет со страной, с переговорами по Brexit, с нашей экономикой, со Службой национального здравоохранения, но мы сказали ей "нет", - добавила политик.

Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте. Это на 16 меньше, чем у консерваторов было до выборов и на 12 меньше, чем требуется для формирования правительства большинства. У Лейбористской партии, согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, - 266 мандатов, то есть на 37 больше, чем до выборов.

Сейчас ведется подсчет голосов, а окончательные результаты должны стать известны к утру.