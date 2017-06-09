Палата представителей США отменяет финансовые ограничения времен кризиса 2008 года

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ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Палата представителей Конгресса США в четверг проголосовала за отмену ряда финансовых ограничений в отношении Уолл-стрит, введенных в том числе на основании закона Додда-Франка. Это решение удалось принять благодаря тому, что большинство мест в палате занимают республиканцы, тогда как демократы документ поддерживать отказались.
Закон Додда-Франка был принят по инициативе Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме по итогам кризиса 2008 года для снижения рисков финансовой системы. Однако, по мнению новой администрации, эти нормы создают препятствия для рынков, снижают доступность кредитов, мешают экономике расти и создавать рабочие места.
Принятый Палатой представителей законопроект призван существенно смягчить действующее регулирование, а также контроль за деятельностью крупных банков. Он также ослабляет полномочия Бюро по финансовой защите потребителей.
Теперь инициатива поступит на рассмотрение Сената США, где она может столкнуться с противодействием со стороны демократов.