СМИ: переговоры по NAFTA между Канадой, США и Мексикой начнутся в конце августа

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ОТТАВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канада, США и Мексика начнут предметные переговоры, касающиеся будущего Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), в конце лета. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.
По его данным, к середине июля Соединенные Штаты подготовят "предварительный документ, в котором обозначат свои приоритеты в переговорах", после чего в конце августа начнутся сами консультации. CTV также сообщил, что премьер-министры восьми канадских провинций и территорий на этой неделе в Вашингтоне провели встречи с представителями администрации Белого дома, американскими законодателями и бизнесом. Главы регионов, как отмечает телеканал, "выразили надежду, что будущий пересмотр NAFTA будет быстрым и относительно безболезненным".
В ходе недавнего визита в Италию премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава и Вашингтон будут вести переговоры, касающиеся NAFTA на основе открытости и откровенности. В конце мая мексиканский министр экономики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль заявил, что Мехико намерен завершить переговоры с Вашингтоном о перезаключении NAFTA до конца текущего года.
Соглашения о североамериканской зоне свободной торговле между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет пересмотреть договор, так как из-за NAFTA США потеряли более четверти своих рабочих мест в промышленности.