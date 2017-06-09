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КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракет

Международная панорама
9 июня, 2:26 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Испытанием на восточном побережье республики руководил лидер страны Ким Чен Ын

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ПХЕНЬЯН, 9 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР подтвердила сведения об успешно проведенных в стране в четверг испытаниях крылатых противокорабельных ракет нового типа. Как сообщает информационное агентство ЦТАК, "ракеты точно поразили все обозначенные цели" в Японском море.

Цель испытаний заключалась в проверке тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной Академией военных наук. Одновременно проходило тестирование мобильной пусковой установки.

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По данным ЦТАК, испытанием на восточном побережье республики руководил лидер страны Ким Чен Ын, возглавляющий ВС страны в звании маршала. Председатель Госсовета КНДР высоко оценил усилия ученых и технологов, которым "удалось создать и провести испытание нового типа ракет "земля - море", которым Трудовая партия Кореи уделяет большое внимание".

По данным южнокорейских СМИ, несколько противокорабельных ракет, запущенных в КНДР из района порта Вонсан, пролетели около 200 км и упали в Японское море.

Как отмечает японское агентство Kyodo, ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии собирает сейчас дополнительную информацию об этих испытаниях, в связи с пуском был созван Совет национальной безопасности.

В последний раз КНДР проводила ракетные пуски в этом районе 29 мая. Тогда была запущена баллистическая ракета.

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