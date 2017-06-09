CNN: подозреваемая в разглашении секретного доклада АНБ США не признала свою вину в суде

Слуцкий посоветовал англичанам посетить чемпионат мира 2018 года в РоссииСпорт 9 июня, 1:55
Заокеанский вояж: гонщики "Формулы-1" проведут этап в КанадеСпорт 9 июня, 0:55
Тренер: легкоатлетке Сидоровой в Риме было важно вспомнить ощущения международных стартовСпорт 9 июня, 0:40
МОК обсудит вопрос одновременного выбора столиц Игр 2024 и 2028 годовСпорт 9 июня, 0:36
Легкоатлетка Ласицкене не расстроилась, что не улучшила лучший результат сезонаСпорт 9 июня, 0:29
Футболисты сборной России проведут последний матч перед Кубком конфедерацийСпорт 9 июня, 0:17
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборахМеждународная панорама 9 июня, 0:11
Легкоатлетка Сидорова заявила, что пока не готова примерить на себя роль ИсинбаевойСпорт 9 июня, 0:04
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в МосквеПроисшествия 8 июня, 23:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сотрудница выполняющей контракты для Пентагона фирмы Риэлити Ли Виннер, которая, по данным властей США, ответственна за разглашение секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ), заявила в суде о своей невиновности. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.
Виннер предстала перед судом в городе Огаста (штат Джорджия). Если ее признают виновной, девушке грозит до 10 лет тюремного заключения.
Виннер являлась сотрудницей компании Pluribus International Corporation, которая выполняет заказы для министерства обороны США и ряда американских разведывательных ведомств. Ее арестовали 3 июня и вскоре обвинили в передаче секретных данных средствам массовой информации.
По сведениям ведущих американских СМИ, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию Intercept секретный доклад АНБ. В нем утверждалось, что российская военная разведка осуществила кибератаку на компанию, разрабатывающую программное обеспечение, используемое в США при проведении выборов. На сайте Intercept были размещены выдержки из доклада.
Министерство юстиции США в понедельник опубликовало заявление, в котором приводятся подробности ареста Виннер и предъявленных ей обвинений. При этом в документах не уточняется, какому именно СМИ она передала секретные сведения. В материалах минюста ранее утверждалось, что Виннер в беседах со следователями полностью признавала свою вину.