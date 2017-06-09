Генпрокуратура Украины в ближайшее время направит в суд дело в отношении Поклонской

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины в ближайшее время передаст в суд уголовное дело, в котором депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская проходит в качестве подозреваемого по четырем статьям. Об этом заявил следователь Генпрокуратуры Украины Андрей Атаманчук.

"Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство, в котором Поклонская одна из подозреваемых. Ей вменяется четыре статьи: "Насильственное свержение конституционного строя", "Изменение территориального устройства и границ Украины вопреки порядку, установленному конституцией Украины", "Государственная измена" и "Участие в преступной организации", - сообщил он в эфире программы "Настоящее время" на "24-м канале".

Отвечая на вопрос ведущего о том, когда дело будет передано в суд, следователь ответил: "Я рассчитывают, что это будет в ближайшее время". Он также сообщил, что Поколонская может быть привлечена к ответственности заочно.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса.

За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России и активно пытается привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, которые, по его мнению, причастны к этим событиям.