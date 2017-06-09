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Меркель: участники саммита G20 едва ли смогут достичь согласия по всем вопросам

Международная панорама
9 июня, 3:01 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Канцлер Германии также подчеркнула, что "проблемы можно решить только вместе, иначе благополучия не будет ни у кого"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Итоговое коммюнике саммита G20, который пройдет в Германии 7-8 июля, не ответит всем ожиданиям участников встречи. Такое мнение выразила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся с визитом в Аргентине.

"Будут пункты, где не все мы получим то, что мы бы хотели, но после решения США выйти из Парижского соглашения это совершенно очевидно. На встрече будет обсуждаться много важных тем, и мы попытаемся добиться согласия по максимальному числу пунктов. Но как хозяйка саммита я должна буду сообщить, по каким вопросам оно не было достигнуто", - сказал она на пресс-конференции.

Меркель также подчеркнула, что "проблемы можно решить только вместе, иначе благополучия не будет ни у кого". "Возможно, на короткий период обособленность может принести некоторую выгоду, но, как уже объяснил президент (Маурисио Макри - прим. ТАСС), приведя пример Аргентины, в долгосрочной перспективе в этом нет ничего положительного", - добавила она.

В ходе своего визита канцлер ФРГ также отметила успехи правительства Макри, пришедшего к власти в декабре 2015 года. "Мы впечатлены путем, которым идет Аргентина. Это путь к открытости, экономическому процветанию и большей социальной справедливости", - сказала она. Меркель также выразила уверенность, что "Аргентина обладает большим потенциалом", и уже сделала шаги для того, чтобы "в республику инвестировали не только крупные компании, но малые и средние предприятия".

В ходе своего визита Меркель встретилась с Макри, представителями немецких компаний, работающих в южноамериканской республике, а также местными учеными и учащимися немецких школ. Она посетила синагогу и Парк памяти жертв военной диктатуры в Аргентине (1976-1983 гг.).

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Саммит G20 Выход США из Парижского соглашения по климату
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