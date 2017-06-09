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МИД КНДР: угрозы США заставляют республику более интенсивно развивать ядерные силы

Международная панорама
9 июня, 3:29 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Представитель министерства подверг критике госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который ранее "привел затасканные и неубедительные доводы в пользу ужесточения санкций в отношении Северной Кореи"

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ПХЕНЬЯН, 9 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Угрозы со стороны США заставляют КНДР более интенсивно развивать ядерные силы. С таким заявлением, как сообщает газета Rodong Sinmun, выступил представитель министерства иностранных дел КНДР.

Дипломат подверг критике госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который во время визита в Новую Зеландию "привел затасканные и неубедительные доводы в пользу ужесточения санкций в отношении Северной Кореи, чтобы заставить ее пересмотреть свою ракетно-ядерную программу".

В Пхеньяне считают, что глава американской дипломатии "проявляет крайнюю неосведомленность о возможностях КНДР и утратил чувство реальности, если продолжает рассуждать об усилении и санкций, и давления на народную республику". "В Вашингтоне должны сознавать, что военные угрозы со стороны США и шумные призывы к санкциям заставляют КНДР более интенсивно заниматься развитием ядерных сил", - подчеркнул представитель МИД. Проблема Северной Кореи стала одной из основных тем переговоров Тиллерсона в Новой Зеландии.

Пхеньян и Вашингтон не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняется напряженность на политическом уровне. 1 июня министерство финансов США в ответ на ракетные испытания Пхеньяна ввело санкции в отношении Корейской народной армии, министерства народных вооруженных сил (обороны) КНДР, а также Государственного совета КНДР.

Северокорейские газеты периодически называют США "заклятым врагом корейского народа" и призывают Южную Корею отказаться от проамериканского курса. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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