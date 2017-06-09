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Reuters: Deutsche Bank отказался предоставить данные о причастности РФ к займам Трампа

Международная панорама
9 июня, 3:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Банк ссылается на законы о защите персональной информации

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© AP Photo/Mark Lennihan

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Deutsche Bank отказался предоставить пяти конгрессменам-демократам данные о возможной связи России с кредитами, выданными президенту США Дональду Трампу и членам его семьи. Банк сослался на американские законы о защите персональной информации, сообщило агентство Reuters.

"Мы надеемся, что вы поймете необходимость Deutsche Bank уважать те границы, которые Конгресс и суды установили для защиты конфиденциальной информации", - цитирует агентство ответ банка парламентариям.

Пять демократов из комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам 23 мая отправили в Deutsche Bank письмо с просьбой предоставить информацию о транзакциях Трампа. По данным Reuters, парламентарии просили прояснить, действительно ли российское правительство поддерживало своими гарантиями выдачу банком кредитов для операций Трампа с недвижимостью.

Демократов также интересовали данные о выводе из России порядка $10 млрд в 2011-2015 годах за что банк в январе этого года был оштрафован властями Нью-Йорка на $425 млн.

По данным Reuters, в крупнейшем немецком финансовом институте ждут соответствующего закону запроса от всего парламентского комитета, а не лишь от нескольких его членов. Республиканцы же отказываются поставить подписи под документом.

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