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Сноуден назвал причину низких результатов британских консерваторов на выборах

Международная панорама
9 июня, 3:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Кампания премьер-министра Терезы Мэй была основана на нападках на права человека, считает экс-сотрудник американских спецслужб

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что консерваторы не получили абсолютное большинство на выборах в британский парламент из-за готовности премьер-министра Терезы Мэй действовать в ущерб правам человека. Об этом Сноуден написал сегодня на своей странице в Twitter.

"По предварительным итогам видно, что кампания Мэй, основанная на нападках на права человека, не была мудрой", - считает Сноуден.

6 июня на предвыборном митинге Мэй заявила, что готова поддержать внесение изменений в действующее законодательство, чтобы сделать борьбу с экстремизмом более эффективной.

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На такой шаг, как сказала глава тори, она готова пойти, даже если это негативным образом скажется на соблюдении прав человека. Подобные заявления были сделаны после серии террористических нападений в Лондоне и Манчестере.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Соединенном Королевстве в четверг. Опубликованные сегодня экзитполы показали, что консерваторы во главе с Мэй получили 314 мест в новом парламенте, что на 16 мандатов меньше, чем у них было в парламенте предыдущего созыва. Досрочные выборы Мэй объявила в конце апреля с целью усилить свои позиции в Палате общин перед началом переговоров с Брюсселем об условиях выхода страны из состава ЕС. Однако при таком раскладе она лишь ослабит позиции партии и перед ней встанет перспектива отставки.

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Темы
Парламентские выборы в Великобритании
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Сноуден, Эдвард
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