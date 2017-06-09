Сноуден назвал причину низких результатов британских консерваторов на выборах

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что консерваторы не получили абсолютное большинство на выборах в британский парламент из-за готовности премьер-министра Терезы Мэй действовать в ущерб правам человека. Об этом Сноуден написал сегодня на своей странице в Twitter.

"По предварительным итогам видно, что кампания Мэй, основанная на нападках на права человека, не была мудрой", - считает Сноуден.

This is all unconfirmed, but early reports indicate May campaigning on a platform of ending human rights in the UK was less than wise. https://t.co/jnXGIYSJUm — Edward Snowden (@Snowden) 8 June 2017

6 июня на предвыборном митинге Мэй заявила, что готова поддержать внесение изменений в действующее законодательство, чтобы сделать борьбу с экстремизмом более эффективной.

На такой шаг, как сказала глава тори, она готова пойти, даже если это негативным образом скажется на соблюдении прав человека. Подобные заявления были сделаны после серии террористических нападений в Лондоне и Манчестере.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Соединенном Королевстве в четверг. Опубликованные сегодня экзитполы показали, что консерваторы во главе с Мэй получили 314 мест в новом парламенте, что на 16 мандатов меньше, чем у них было в парламенте предыдущего созыва. Досрочные выборы Мэй объявила в конце апреля с целью усилить свои позиции в Палате общин перед началом переговоров с Брюсселем об условиях выхода страны из состава ЕС. Однако при таком раскладе она лишь ослабит позиции партии и перед ней встанет перспектива отставки.