Сенат США не будет голосовать за новые антироссийские санкции на этой неделе

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США в четверг завершил заседание, так и не поставив на голосование законопроект о новых санкциях против Ирана, в который, как ожидается, должны войти и новые ограничительные меры в отношении России.

"Сенат прекращает работу до 16:00 (23:00 мск) понедельника", - объявил сенатор-республиканец Рой Блант, исполнявший обязанности председателя на заседании. До этого завершить заседание предложил лидер республиканцев Митч Макконнелл.

Как сообщил в четверг корреспонденту ТАСС источник в аппарате Конгресса, группа из более десятка сенаторов, включающая в себя Макконнелла и главу демократов в Сенате Чака Шумера, обсуждала за закрытыми дверями вопрос о введении новых санкций в отношении РФ. Они должны были быть оформлены в виде поправок к законопроекту о новых карательных мерах в отношении Тегерана.

Речь фактически идет об отдельных главах другого законопроекта, внесенного в начале этого года группой сенаторов во главе со старшим демократом комитета по иностранным делам Беном Кардиным, председателем комитета по делам вооруженных сил республиканцем Джоном Маккейном и его однопартийцем Линдси Грэмом. Поводом для разработки этого законопроекта послужили ситуация на Украине, действия России в Сирии и бездоказательно приписываемые Москве кибератаки в ходе президентских выборов 2016 года. Законодатели предлагали ввести санкции против российских силовых структур и энергетического сектора, в том числе ограничить инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией.

Еще один пункт этого законопроекта - закрепление ряда уже действующих антироссийских санкций. На заседании комитета по иностранным делам 25 мая эти меры были отложены, однако на этой неделе разработчики потребовали вынести проект на голосование. "Мы планировали заняться Россией во время этого рабочего периода (до каникул в августе), но есть возможность сделать это сейчас", - сказал ранее журналистам председатель комитета республиканец Боб Коркер, имея в виду включение антироссийских санкций в законопроект об Иране. Некоторые демократы в свою очередь угрожали не поддержать его, если в тексте не будет упоминания о России.

Однако, по состоянию на вечер четверга, как сообщили ТАСС в Конгрессе, соглашения о том, какими именно должны стать новые санкции в отношении Москвы, достигнуто не было. Формально обсуждение законопроекта об Иране продолжится в понедельник, тогда же он может быть поставлен на процедурное голосование.