Британские лейбористы лидируют на выборах после подсчета голосов в 10% округов

Парламент Японии одобрил законопроект об отречении императора АкихитоМеждународная панорама 9 июня, 4:17
Reuters: Deutsche Bank отказался предоставить данные о причастности РФ к займам ТрампаМеждународная панорама 9 июня, 3:49
Три американки пытаются установить рекорд, переплыв на доске для серфинга с Кубы в СШАСпорт 9 июня, 2:57
КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракетМеждународная панорама 9 июня, 2:26
Слуцкий посоветовал англичанам посетить чемпионат мира 2018 года в РоссииСпорт 9 июня, 1:55
Заокеанский вояж: гонщики "Формулы-1" проведут этап в КанадеСпорт 9 июня, 0:55
Израильский министр призвал РФ перенести посольство в ИерусалимМеждународная панорама 9 июня, 0:51
Госдеп не считает эскалацией авиаудар по проправительственным силам на юге СирииМеждународная панорама 9 июня, 0:42
Тренер: легкоатлетке Сидоровой в Риме было важно вспомнить ощущения международных стартовСпорт 9 июня, 0:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британская Лейбористская партия лидирует после оглашения результатов состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов с 10% избирательных округов.
На данный момент лейбористы завоевали 35 мандатов в 650-местной Палате общин британского парламента, в то время, как Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй - 23 мандата. Лейбористам, в частности, удалось увеличить свое присутствие в Шотландии. Они сумели победить в избирательном округе, который ранее находился под контролем Шотландской национальной партии (ШНП).
ШНП записала на свой счет 4 мандата, североирландская Демократическая юнионистская партия (ДЮП) - 2, еще в одном округе победил независимый кандидат.
Среди известных британских политиков, кому удалось переизбраться, можно упомянуть министра образования, по делам женщин и равноправия в правящем кабинете тори Джастин Грининг и заместителя лидера Лейбористской партии Том Уотсон. Самой же крупной потерей в рядах политического истеблишмента стал бывший заместитель премьер-министра (2010-2015) и экс-лидер партии "Либеральные демократы" Ник Клегг, который не смог переизбраться в своем округа Шеффилд- Холлэм, проиграв кандидату от лейбористов.
Всего в течение ночи должны быть получены результаты с 650 избирательных округов - по количеству мест в Палате общин.
Результаты экзитпола, распространенного в четверг сразу по закрытии избирательных участков в 22:00 (00:00 мск), говорили о том, что консерваторы гарантируют себе 314 мест, в то время, как лейбористы - 266. При таком развитии ситуации ни одна из партий не получит автоматического права сформировать правительства большинства. Для этого нужно 326 мандатов.