Британские лейбористы лидируют на выборах после подсчета голосов в 10% округов

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британская Лейбористская партия лидирует после оглашения результатов состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов с 10% избирательных округов.

На данный момент лейбористы завоевали 35 мандатов в 650-местной Палате общин британского парламента, в то время, как Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй - 23 мандата. Лейбористам, в частности, удалось увеличить свое присутствие в Шотландии. Они сумели победить в избирательном округе, который ранее находился под контролем Шотландской национальной партии (ШНП).

ШНП записала на свой счет 4 мандата, североирландская Демократическая юнионистская партия (ДЮП) - 2, еще в одном округе победил независимый кандидат.

Среди известных британских политиков, кому удалось переизбраться, можно упомянуть министра образования, по делам женщин и равноправия в правящем кабинете тори Джастин Грининг и заместителя лидера Лейбористской партии Том Уотсон. Самой же крупной потерей в рядах политического истеблишмента стал бывший заместитель премьер-министра (2010-2015) и экс-лидер партии "Либеральные демократы" Ник Клегг, который не смог переизбраться в своем округа Шеффилд- Холлэм, проиграв кандидату от лейбористов.

Всего в течение ночи должны быть получены результаты с 650 избирательных округов - по количеству мест в Палате общин.

Результаты экзитпола, распространенного в четверг сразу по закрытии избирательных участков в 22:00 (00:00 мск), говорили о том, что консерваторы гарантируют себе 314 мест, в то время, как лейбористы - 266. При таком развитии ситуации ни одна из партий не получит автоматического права сформировать правительства большинства. Для этого нужно 326 мандатов.