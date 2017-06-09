Парламент Японии одобрил законопроект об отречении императора Акихито

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ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола императора Акихито и передаче трона его старшему сыну - наследному принцу Нарухито. В голосовании приняли участие 235 из 242 депутатов, все они выступили в поддержку документа.