Скотленд-Ярд задержал еще одного подозреваемого в организации лондонского теракта

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Лондонская полиция провела очередное задержание в рамках расследования теракта, совершенного в центре британской столицы 3 июня. Об этом говорится в размещенном на официальном сайте Скотленд-Ярда сообщении.
Согласно этому заявлению, 29-летний мужчина был задержан в районе Ньюэм в восточной части Лондона по подозрению в "совершении, подготовке или подстрекательстве к теракту". Подозреваемый был доставлен в один из полицейских участков на юге столицы. В его доме проводится обыск.
Мужчина стал уже восемнадцатым задержанным после теракта 3 июня.
В этот день поздно вечером три террориста на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до Боро-маркета, расположенного в непосредственной близости, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Погибли восемь человек, правоохранители застрелили нападавших.