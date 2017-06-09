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В минюсте США уверяют, что Коми был уведомлен о "параметрах" самоотвода главы министерства

Международная панорама
9 июня, 4:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Выступая в Конгрессе, Джеймс Коми утверждал, что ему неизвестно о каких-либо меморандумах, в которых бы были обозначены параметры самоотвода Джеффа Сешнса

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ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Минюст США в четверг опроверг заявления экс-директора ФБР Джеймса Коми о том, что он якобы не был уведомлен о порядке действий после того, как глава министерства и генпрокурор Джефф Сешнс официально отказался от какого-либо участия в расследованиях, связанных с Россией или прошедшими президентскими выборами. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя ведомства Иэна Прайора.

В четверг Коми выступил на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке. "В своей речи Коми утверждал, что ему неизвестно о каких-либо меморандумах, направленных генеральным прокурором или министерством юстиции в ФБР, в которых бы были обозначены параметры самоотвода генпрокурора", - отметил Прайор.

"Тем не менее, 2 марта глава аппарата сотрудников генпрокурора направил электронное письмо с целью специально сообщить Коми и другим имеющим к этому отношение руководителям в министерстве о самоотводе (Сешнса) и его параметрах, посоветовав им всем проинструктировать своих сотрудников не информировать генпрокурора и не привлекать его к данным вопросам", - поясняет представитель минюста.

Прайор также указал на то, что, "несмотря на неточные сообщения в СМИ", Коми так и не рассказал, просил ли он предоставить ему больше ресурсов для расследования так называемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году. Кроме того, он подчеркнул, что Сешнс не принимал никакого участия в этом расследовании после 2 марта.

Сешнс взял самоотвод после сообщений в СМИ о его встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В январе при рассмотрении кандидатуры Сешнса на пост главы минюста и генпрокурора США он не уведомил об этом сенаторов, интересовавшихся связями предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа с Россией.

В четверг в Конгрессе Коми не представил никаких новых доказательств предвыборного сговора между штабом Трампа и Россией. Он также не стал прямо обвинять Трампа в "создании помех отправлению правосудия" в США. На слушаниях, продолжавшихся около трех часов, Коми задавали многочисленные вопросы на указанные темы. Он нелицеприятно отзывался о президенте страны, даже утверждал, что тот, на его взгляд, "способен соврать".

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Сешнс, Джефф Трамп, Дональд
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