Тереза Мэй переизбрана в парламент

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ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Лидер британской Консервативной партии Тереза Мэй гарантировала себе переизбрание в парламент. На состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборах за главу правительства в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек.
Этот результат гарантировал Мэй победу.
Также в Палату общин переизбраны три ключевых члена правящего кабинета Консервативной партии Великобритании - министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон. Об этом стало известно после оглашения итогов голосования в тех округах, которые они представляют в нижней палате.
Так, Хаммонд первенствовал в округе Раннимед и Уэйбридж в графстве Суррей, Джонсон - в лондонском округе Аксбридж и Райслип, а Фэллон - в округе Севеноукс в графстве Кент.
На данный момент оглашены результаты с 240 из 650 избирательных округов. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что Консервативная партия может как сохранить более половины мест в Палате общин, так и потерять это большинство, дающее право на формирование правительства без оглядки на другие партии.
Всего в течение ночи должны быть получены результаты с 650 избирательных округов - по количеству мест в Палате общин, а окончательные итоги должны быть подведены к утру.