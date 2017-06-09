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Тереза Мэй переизбрана в парламент

Международная панорама
9 июня, 5:08 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

В Палате общин также остались три ключевых члена правящего кабинета консерваторов - министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон

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Лидер британской Консервативной партии Тереза Мэй

Лидер британской Консервативной партии Тереза Мэй

© Andrew Matthews/PA via AP

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Лидер британской Консервативной партии Тереза Мэй гарантировала себе переизбрание в парламент. На состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборах за главу правительства в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек.

Этот результат гарантировал Мэй победу.

Также в Палату общин переизбраны три ключевых члена правящего кабинета Консервативной партии Великобритании - министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон. Об этом стало известно после оглашения итогов голосования в тех округах, которые они представляют в нижней палате.

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Так, Хаммонд первенствовал в округе Раннимед и Уэйбридж в графстве Суррей, Джонсон - в лондонском округе Аксбридж и Райслип, а Фэллон - в округе Севеноукс в графстве Кент.

На данный момент оглашены результаты с 240 из 650 избирательных округов. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что Консервативная партия может как сохранить более половины мест в Палате общин, так и потерять это большинство, дающее право на формирование правительства без оглядки на другие партии.

Всего в течение ночи должны быть получены результаты с 650 избирательных округов - по количеству мест в Палате общин, а окончательные итоги должны быть подведены к утру.

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