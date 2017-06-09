Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КНДР обвинила Китай и США в проявлении своеволия в ООН

Международная панорама
9 июня, 7:39 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Как отметил представитель КНДР, республика отвергает "состряпанную по инициативе Китая и США резолюцию об ужесточении санкций"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 9 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Китай и Соединенные Штаты проводят в ООН своевольную политику. Такую позицию, как сообщает газета Rodong Sinmun, изложил представитель КНДР на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве.

В этой связи, подчеркнул он, КНДР отвергает "состряпанную по инициативе Китая и США резолюцию об ужесточении санкций, принятую 2 июня Советом Безопасности ООН" в ответ на ракетные испытания в Пхеньяна. "Тот факт, что Пекин и Вашингтон умышленно состряпали этот документ и навязали его другим странам, входящим в ООН, под предлогом изъявления воли всего мирового сообщества, свидетельствует о проявлении произвола и своеволия", - отметил представитель КНДР.

2 июня СБ ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР после интенсивных консультаций, прежде всего между США и Китаем - основным торгово-экономическим партнером Пхеньяна. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к деятельности в интересах ракетно-ядерной программы КНДР. Как заявил постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи, резолюция демонстрирует единство международного сообщества в отношении ядерной и ракетной программ Пхеньяна. В то же время он отметил важность усилий по поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове "путем денуклеаризации этого региона и создания механизма мирного урегулирования".

По мнению представителя Китая, решение проблемы Корейского полуострова возможно через свертывание ядерной программы КНДР при одновременном прекращении американо- южнокорейских двусторонних учений.

В Пхеньяне заявления и резолюции СБ ООН не признают, ссылаясь на законное право суверенного государства укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Парламент Японии впервые за 200 лет принял закон, позволяющий отречение императора
3
В Кольском заливе найдено тело упавшего с моста подростка
4
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах
5
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
6
Гол Малкина помог "Питтсбургу" выйти вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама