КНДР обвинила Китай и США в проявлении своеволия в ООН

ПХЕНЬЯН, 9 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Китай и Соединенные Штаты проводят в ООН своевольную политику. Такую позицию, как сообщает газета Rodong Sinmun, изложил представитель КНДР на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве.

В этой связи, подчеркнул он, КНДР отвергает "состряпанную по инициативе Китая и США резолюцию об ужесточении санкций, принятую 2 июня Советом Безопасности ООН" в ответ на ракетные испытания в Пхеньяна. "Тот факт, что Пекин и Вашингтон умышленно состряпали этот документ и навязали его другим странам, входящим в ООН, под предлогом изъявления воли всего мирового сообщества, свидетельствует о проявлении произвола и своеволия", - отметил представитель КНДР.

2 июня СБ ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР после интенсивных консультаций, прежде всего между США и Китаем - основным торгово-экономическим партнером Пхеньяна. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к деятельности в интересах ракетно-ядерной программы КНДР. Как заявил постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи, резолюция демонстрирует единство международного сообщества в отношении ядерной и ракетной программ Пхеньяна. В то же время он отметил важность усилий по поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове "путем денуклеаризации этого региона и создания механизма мирного урегулирования".

По мнению представителя Китая, решение проблемы Корейского полуострова возможно через свертывание ядерной программы КНДР при одновременном прекращении американо- южнокорейских двусторонних учений.

В Пхеньяне заявления и резолюции СБ ООН не признают, ссылаясь на законное право суверенного государства укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики США.