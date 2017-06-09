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Британские консерваторы лишились парламентского большинства

Международная панорама
9 июня, 7:53 дата обновления: 9 июня, 8:22 UTC+3

На данный момент партия Терезы Мэй гарантировала 308 депутатских мандантов при 326 необходимых для формирования правительства большинства

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Материал из 1 страницы
© EPA/HANNAH MCKAY

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов.

Об этом свидетельствуют окончательные результаты голосования с 633 из 650 избирательных округов.

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Партия премьер-министра Терезы Мэй гарантировала на настоящий момент 308 депутатских мандантов. До сих пор не подведены итоги голосования в 17 избирательных округах. Однако, даже если на всех них победят тори, они не смогут набрать 326 мест, необходимых для формирования правительства большинства без оглядки на другие партии.

Сложившаяся ситуация называется "подвешенным парламентом" и требует переговоров по созданию коалиционного правительства. Другой вариант - формирование правительства меньшинства, однако оно рискует быть неустойчивыми. Это будет третий "подвешенный парламент" с момента завершения Второй мировой войны и второй за последние два года.

Аналитики уже называют этот исход голосования катастрофичным для премьер-министра. Созвав в апреле этого года досрочные выборы, Мэй намеревалась усилить свои позиции в парламенте перед сложными переговорами по поводу выхода страны из состава ЕС. Они должны стартовать уже 19 июня. В стане оппозиционных лейбористов, так и самих консерваторов стали звучит призывы к отставке премьер-министра.

Позднее 9 июня, после того, как будут оглашены окончательные результаты голосования, Мэй должна выступить с обращением. По его итогам станет понятно, какое решение относительно своей последующей политической судьбы примет глава Консервативной партии. 

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