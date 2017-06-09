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Катар назвал безосновательным расширение списка террористов арабскими странами

Международная панорама
9 июня, 8:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В Дохе заявили, что позиция страны в борьбе с терроризмом "сильнее, чем у многих поставивших подписи под совместным заявлением"

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Катар считает безосновательным включение Египтом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном 59 человек и 12 структур, в том числе катарских, в список лиц и организаций, поддерживающих терроризм. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Недавнее совместное заявление Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и ОАЭ вновь усиливает безосновательные обвинения, которые не соответствуют действительности, - цитирует агентство официальное заявление Дохи. - Наша позиция в борьбе с террором сильнее, чем у многих поставивших подписи под совместным заявлением, что было очень кстати проигнорировано его авторами".

Ранее 9 июня четыре арабских государства расширили список лиц и организаций, поддерживающих терроризм. В него вошли, в частности, несколько катарских неправительственных организаций и экстремистских группировок, действующих на территории Ливии.

Это произошло на фоне усиливающейся дипломатической изоляции Дохи. 5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

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