СМИ: аналитики Citigroup полагают, что Тереза Мэй подаст в отставку

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер- министр Великобритании Тереза Мэй, вероятнее всего, подаст в отставку после того, как возглавляемая ею Консервативная партия не смогла сохранить парламентское большинство по итогам состоявшихся 8 мая выборов. Об этом говорится в записке финансовой корпорации Citigroup, которую цитирует агентство Reuters.

"После избирательной кампании, которая по праву оценивалась как слабая, и неудачной попытки добиться более значительного большинства в Палате общин, мы ожидаем, что Мэй подаст в отставку", - говорится в коммюнике. "Впереди предвидится период нестабильности", - замечают эксперты Citigroup.

Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся накануне досрочных выборов в законодательный орган. Подсчет голосов еще ведется, однако набрать более половины мест в 650-местной Палате общин тори уже не смогут.

После того, как будут оглашены окончательные результаты голосования Тереза Мэй должна выступить с обращением. По его итогам станет понятно, какое решение относительно своей последующей политической судьбы примет глава Консервативной партии.

По информации радиостанции LBC, Мэй выступит с обращением перед резиденцией на Даунинг-стрит в 10:00 (12:00 мск).