Опрос: альянс "Республики на марше" и демократов победит в первом туре выборов во Франции

ПАРИЖ, 9 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Альянс движения "Республика на марше" и партии "Демократическое движение" выйдет на первое место в предстоящем 11 июня первом туре выборов в Национальное собрание Франции, получив 29% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные опубликованного сегодня опроса общественного мнения, проведенного службой Elabe по заказу новостного телеканала BFMTV.

На втором месте после проправительственной коалиции окажется альянс, возглавляемый партией "Республиканцы" - ее результат, согласно опросу, будет равен 23%. На третьем месте в рейтинге - "Национальный фронт" с результатом в 17%.

За группой ведущих партий следует левое движение Жан- Люка Меланшона "Неподчинившаяся Франция" с результатом в 11%. Французская социалистическая партия, которую поддерживает Радикальная левая партия и ряд мелких политических групп, получат лишь 9% голосов. От этой группы отстают французские "зеленые" с результатом в 3% и Французская коммунистическая партия с 2%. Крайне левые могут надеяться не более чем на 0,5% - это обычный для них уровень на разного рода выборах.

Французские политические обозреватели, рассматривая данные этого опроса, обращают особое внимание на то, что половина электората страны не намерена участвовать в выборах. О том, что обязательно придут голосовать в первом туре выборов, заявили лишь 49% респондентов. Наибольшее число голосующих отмечено в группах лиц в возрасте 50-65 лет - 51% и 65 лет - 66%. При этом в выборах планируют участвовать лишь 32% лиц в возрасте 18-24 лет.

Опрос был проведен через интернет 5-8 июня на основе репрезентативной выборки в 2001 человека, из которых 1918 внесены в избирательные списки. Первый тур выборов в Национальное собрание состоится во Франции 11 июня, второй - 18 июня.