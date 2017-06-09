Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Мэй не намерена уходить в отставку

Международная панорама
9 июня, 9:38 дата обновления: 9 июня, 10:07 UTC+3

Британский премьер намерена остаться на своем посту, несмотря на то, что возглавляемая ею Консервативная партия потеряла парламентское большинство по итогам досрочных выборов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена уходить в отставку, несмотря на то, что возглавляемая ею Консервативная партия потеряла парламентское большинство по итогам состоявшихся 8 июня досрочных выборов. Об этом сообщили со ссылкой на источники телеканалы Би-би-си и  Sky News.

"Премьер-министр не намерена уходить в отставку. Она работает над тем, чтобы сформировать правительство, основанное на том, что они (консерваторы) остаются крупнейшей партией как с точки зрения мест в парламенте, так и полученных голосов", - написала в Twitter политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг.

Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся накануне досрочных выборов в законодательный орган. Подсчет голосов еще ведется, однако набрать более половины мест в 650-местной Палате общин (263) тори уже не смогут. Остается посчитать голоса на четырех избирательных округах. У Консервативной партии на данный момент 315 мандатов, у Лейбористской партии - 261.

Смотрите также

СМИ: аналитики Citigroup полагают, что Тереза Мэй подаст в отставку

Британские консерваторы лишились парламентского большинства

Sky: Великобританию ожидает "подвешенный парламент"

Министр по делам Brexit назвал результаты британских выборов революционными

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Парламентские выборы в Великобритании
Персоны
Мэй, Тереза
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
3
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
4
Израильский министр призвал РФ перенести посольство в Иерусалим
5
Игра в "невидимые шахматы": чего ожидать от фильма "Интервью с Путиным"
6
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
7
СМИ: Мэй не намерена уходить в отставку
Темы дня
Загрузка...
Реклама