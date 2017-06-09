СМИ: Мэй не намерена уходить в отставку

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена уходить в отставку, несмотря на то, что возглавляемая ею Консервативная партия потеряла парламентское большинство по итогам состоявшихся 8 июня досрочных выборов. Об этом сообщили со ссылкой на источники телеканалы Би-би-си и Sky News.

"Премьер-министр не намерена уходить в отставку. Она работает над тем, чтобы сформировать правительство, основанное на том, что они (консерваторы) остаются крупнейшей партией как с точки зрения мест в парламенте, так и полученных голосов", - написала в Twitter политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг.

Break - PM has no intention of resigning - working to form a govt based on being largest party in seats and votes — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 9 June 2017

Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся накануне досрочных выборов в законодательный орган. Подсчет голосов еще ведется, однако набрать более половины мест в 650-местной Палате общин (263) тори уже не смогут. Остается посчитать голоса на четырех избирательных округах. У Консервативной партии на данный момент 315 мандатов, у Лейбористской партии - 261.