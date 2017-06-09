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Reuters: лейбористы не пойдут на создание коалиции в парламенте Великобритании

Международная панорама
9 июня, 10:10 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Лейбористы не пойдут на создание коалиции в парламенте Великобритании, сообщает Reuters.

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