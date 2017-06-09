В Саудовской Аравии ввели запрет на доступ к Al Jazeera на туробъектах страны

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 9 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Саудовской Аравии запретили доступ к базирующемуся в Катаре спутниковому телеканалу Al Jazeera в гостиницах страны.

Об этом сообщили в Главном управлении по туризму и национальному наследию королевства.

В заявлении ведомства отмечается, что нарушившим постановление владельцам и сотрудникам туристических объектов грозит штраф 100 тыс. саудовских риалов (около $26 тыс.) и лишение лицензии. Им предписано исключить из списка доступных туристам ряд спутниковых телеканалов, редакционная политика которых, по мнению Эр-Рияда, "оскорбляет религию, моральные устои или политику" Саудовской Аравии.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

Власти Саудовской Аравии аннулировали лицензию Al Jazeera и закрыли представительства телекомпании в королевстве. По утверждениям Министерства культуры и информации страны, телеканал распространял подрывающую суверенитет Саудовской Аравии информацию и выступал в поддержку мятежных формирований в Йемене. Подобным образом поступила и Иордания, отозвав у телеканала лицензию 6 июня.

Вместе с тем, как заявил в комментарии агентству Рейтер исполняющий обязанности генерального директора телеканала Мустафа Суаг, редакционная политика "Аль-Джазиры" не изменится. Он также отверг обвинения ряда стран Персидского залива в том, что телеканал вмешивался во внутригосударственные дела посредством своих материалов. 8 июня медиагруппа "Аль-Джазира" и сайт государственного телеканала Катара подверглись массированной кибератаке.