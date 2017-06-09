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Sky: консерваторы ведут переговоры с североирландской партией о формировании коалиции

Международная панорама
9 июня, 10:57 UTC+3 Игорь Броварник, Илья Дмитрячев

По данным телеканала, "Тереза Мэй работает над тем, чтобы сформировать правительство"

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ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Британская Консервативная партия ведет переговоры о формировании коалиционного правительства с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии. Об этом информировал телеканал Sky News.

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Согласно данным его источника, премьер-министр Великобритании "Тереза Мэй работает над тем, чтобы сформировать правительство". В ДЮП подтвердили, что "ведутся непрерывные переговоры между командой Мэй и ДЮП" о создании коалиции.

По итогам состоявшихся в четверг досрочных всеобщих парламентских выборов Консервативная партия получает 315 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Подсчет голосов сейчас продолжается, но уже можно сказать, что консерваторы потеряли правящее большинство и не смогут самостоятельно сформировать правительство. На данный момент ДЮП завоевала 10 мест в парламенте.

Аналитики уже называют этот исход голосования катастрофичным для премьер-министра Великобритании. Созвав в апреле этого года досрочные выборы, Мэй намеревалась усилить свои позиции в парламенте перед сложными переговорами по поводу выхода страны из состава ЕС. Они должны стартовать уже 19 июня.

Позднее Мэй должна выступить с обращением. По его итогам станет понятно, какое решение относительно своей последующей политической судьбы примет глава Консервативной партии.

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