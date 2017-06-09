Юнкер: ЕС намерен стать крупнейшим в мире инвестором в военную промышленность

ПРАГА, 9 июня. /ТАСС/. Евросоюз намерен стать крупнейшим в мире инвестором в военную промышленность в ближайшие годы. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на Международной конференции по обороне и безопасности в Праге.

"Представленный Еврокомиссией (8 июня - прим. ТАСС) проект Оборонного инвестиционного фонда ЕС позволит Евросоюзу стать крупнейшим в мире инвестором в оборонный сектор", - сказал он. Оборонный фонд должен с 2020 года обеспечивать до €5,5 млрд инвестиций в военно- промышленный комплекс государств ЕС в год.

Юнкер подчеркнул, что сегодня все страны ЕС тратят примерно половину от того, что выделяют на оборону США, однако эффективность европейских ассигнований составляет всего 15% от американских. Причиной этого, по его словам, является глубокая фрагментация европейского ВПК.