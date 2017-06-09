Китай предлагает провести форум ШОС по оборонной безопасности

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Китай предлагает провести форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по оборонной безопасности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Предлагаем провести форум по оборонной безопасности", - сказал глава КНР, выступая на заседании глав государств ШОС в расширенном составе. Он также призвал объединить усилия для нормализации ситуации в Афганистане, а также для борьбы с оборотом наркотиков. Китай, по словам Си Цзиньпина, готов также принимать у себя учения ШОС против кибертерроризма.

Кроме того, председатель КНР отметил целесообразность активизации обменного сотрудничества по линии законодательных органов, партий и судебных органов стран ШОС, предложил создать союз "мозговых центров" по экономике и деловую ассоциацию по электронной торговле, а также "продолжать проработку осуществимого варианта создания Банка развития ШОС".

Китай также призывает "шаг за шагом формировать институты регионального экономического сотрудничества", подчеркнул Си Цзиньпин, рекомендуя начать с подписания соглашения ШОС об упрощении процедур торговли.

В заключение китайский лидер сообщил, что его страна решила дополнительно выделить 10 млн юаней (около $1,5 млн) секретариату ШОС. Он отметил, что Китай "будет самым ответственным образом выполнять обязательства председателя" ШОС в 2018 году.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран-наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Индия, Иран, Монголия и Пакистан) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).