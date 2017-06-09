МИД Катара назвал блокадой действия ряда арабских стран в отношении эмирата

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БЕРЛИН, 9 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани назвал "блокадой" его страны и нарушением международного права действия ряда других арабских стран в Персидском заливе в отношении Дохи. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем. Встреча состоялась в городе Вольфенбюттеле.
"Действия, которые были предприняты, являются явным нарушением международного права и международного гуманитарного права", - сказал Аль Тани. По его мнению, они "окажут отрицательное, а не положительное воздействие на ситуацию в регионе".
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.