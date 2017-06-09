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МИД Катара назвал блокадой действия ряда арабских стран в отношении эмирата

Международная панорама
9 июня, 12:35 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани считает, что предпринятые в отношении Дохи меры являются нарушением международного права

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БЕРЛИН, 9 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани назвал "блокадой" его страны и нарушением международного права действия ряда других арабских стран в Персидском заливе в отношении Дохи. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем. Встреча состоялась в городе Вольфенбюттеле.

"Действия, которые были предприняты, являются явным нарушением международного права и международного гуманитарного права", - сказал Аль Тани. По его мнению, они "окажут отрицательное, а не положительное воздействие на ситуацию в регионе".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

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ОАЭ Катар Йемен Ливия Египет Бахрейн Маврикий Мальдивы Саудовская Аравия
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