МИД Катара назвал блокадой действия ряда арабских стран в отношении эмирата

БЕРЛИН, 9 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани назвал "блокадой" его страны и нарушением международного права действия ряда других арабских стран в Персидском заливе в отношении Дохи. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем. Встреча состоялась в городе Вольфенбюттеле.

"Действия, которые были предприняты, являются явным нарушением международного права и международного гуманитарного права", - сказал Аль Тани. По его мнению, они "окажут отрицательное, а не положительное воздействие на ситуацию в регионе".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.