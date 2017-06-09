Индию и Пакистан приняли в ШОС

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Лидеры стран ШОС утвердили членство Индии и Пакистана в организации.

На саммите были приняты решения о взносах Индии и Пакистана в связи с изменением их статуса в организации.

Лидеры утвердили доклады генерального секретаря ШОС и региональной антитеррористической структуры организации о деятельности за 2016 год.

Также подписаны конвенция о противодействии экстремизму, заявление о борьбе с террором и Астанинская декларация.

Кроме того, в рамках заседания подписаны план совместных действий по реализации программы сотрудничества стран-участниц ШОС в сфере туризма на 2017-2018 годы и меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Международным комитетом Красного креста.

Ключевая структура Евразии

Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов отметил, что организация становится центральной и связующей структурой в Евразии. "ШОС успешно прошла испытание временем, а принципы организации стали близки и понятны миллионам людей на планете", - заявил Алимов.

По его словам, за прошедший год, в течение которого Казахстан председательствовал в организации, страны-участницы достигли ощутимых результатов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью. На новый уровень вышло также и взаимодействие с ООН. "Председательство Казахстана стало историческим", - подчеркнул Алимов.

Вступление в ШОС Индии и Пакистана в качестве полноправных членов имеет исторический характер, подтверждая открытость организации, сказал Алимов корреспонденту ТАСС. "Принятая в Астане декларация стала действительно историческим документом по целому ряду причин. Прежде всего она отразила волю государств - основателей ШОС увеличить численный состав государств - членов организации. Впервые к ней присоединяются Индия и Пакистан - новые государства-члены, которые 12 лет активно участвовали в деятельности ШОС в качестве наблюдателей. Тем самым на практике подтверждается принцип открытости ШОС, пятнадцать лет назад заложенный в ее главном системообразующем документе - Хартии, - сказал Алимов.

Он напомнил, что вопрос о вступлении Индии и Пакистана был важнейшим пунктом повестки дня саммита, поскольку расширение организации происходит впервые с момента ее создания. "В этой связи хотел бы отметить, что вступлению Индии и Пакистана в ШОС предшествовал достаточно продолжительный подготовительный этап, завершением которого стало выполнение этим странами меморандумов об обязательствах в целях получения статуса государства - члена ШОС от 2016 года", - констатировал Алимов.

"Полагаю, что это свидетельствует о высоком уровне развития отношений Индии и Пакистана со всеми государствами - членами ШОС, а также об общем понимании того, что приход в ШОС столь важных в регионе и в мире государств, как Индия и Пакистан, будет способствовать дальнейшему развитию многопланового взаимодействия в рамках организации", - сказал генсек ШОС.

Принцип открытости

На вопрос, планирует ли ШОС продолжить процесс расширения, Алимов сказал: "Ответ на этот вопрос мы можем найти в главном системообразующем документе организации - Хартии ШОС. К слову сказать, 7 июня мы отметили 15-летие принятия этого важнейшего для организации документа. Так вот, принцип открытости ШОС зафиксирован в ее Хартии. Поэтому решения о приеме новых членов всегда остаются в повестке дня, так сказать "на рабочем столе" и могут приниматься при условии соответствия и принятия государством-кандидатом целей и принципов Хартии ШОС, положения других международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС".

На астанинском саммите лидеры признали важность расширения ШОС, подтвердив тем самым следование принципу открытости объединения, отметил генсек ШОС.

"Кроме этого, хотел бы обратить внимание на то, что ШОС - это не только государства-члены. В нашу "семью" входят четыре государства-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка). Эти страны также разделяют общие с ШОС взгляды, цели и ценности. Именно поэтому в астанинской декларации лидеры государств-членов подтвердили важность дальнейшего углубления сотрудничества в рамках организации с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу для развития и повышения ее потенциала", - резюмировал Алимов.