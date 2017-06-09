Пол Наттолл покидает пост лидера Партии независимости Соединенного Королевства

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пол Наттолл заявил, что покидает пост лидера ультраправой Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP). Об этом сообщило агентство Reuters.
"Сегодня я ухожу с поста председателя UKIP, решение вступает в силу незамедлительно", - заявил Натолл, добавив, что новый лидер у партии может появиться уже в сентябре.
По итогам прошедших 8 июня в Великобритании досрочных выборов в законодательный орган, UKIP не будет представлена в новом парламенте страны. Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства.