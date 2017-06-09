Трамп заявил, что экс-директор ФБР "сливает секреты"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми раскрывает секретную информацию. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Коми сливает секреты!" - написал Трамп, отметив, что в заявлениях бывшего главы ФБР на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США было очень много лжи.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2017

Экс-глава ФБР 8 июня признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную им после разговора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 27 января. "Как частное лицо (после увольнения - прим. ТАСС), я мог спокойно поделиться ей (запиской). Я считал это очень важным", - сказал он на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

На слушаниях, продолжавшихся около трех часов, Коми нелицеприятно отзывался о президенте страны, даже утверждал, что тот, на его взгляд, "способен соврать". Но на вопросы о сговоре или о помехах правосудию Коми отвечал, что судить об этом - дело другого бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, уполномоченного минюстом США продолжать расследование на эти темы.