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Трамп заявил, что экс-директор ФБР "сливает секреты"

Международная панорама
9 июня, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Президент США считает, что в заявлениях Джеймса Коми на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената было очень много лжи

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Jacquelyn Martin

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми раскрывает секретную информацию. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Коми сливает секреты!" - написал Трамп, отметив, что в заявлениях бывшего главы ФБР на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США было очень много лжи.

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Экс-глава ФБР 8 июня признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную им после разговора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 27 января. "Как частное лицо (после увольнения - прим. ТАСС), я мог спокойно поделиться ей (запиской). Я считал это очень важным", - сказал он на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США. 

На слушаниях, продолжавшихся около трех часов, Коми нелицеприятно отзывался о президенте страны, даже утверждал, что тот, на его взгляд, "способен соврать". Но на вопросы о сговоре или о помехах правосудию Коми отвечал, что судить об этом - дело другого бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, уполномоченного минюстом США продолжать расследование на эти темы.

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