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СМИ: норвежские следователи допускают, что 17-летний россиянин планировал теракт в Осло

Международная панорама
9 июня, 14:29 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Суд не поверил объяснениям обвиняемого, который утверждает, что не планировал взрывать самодельную бомбу в центре Осло

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ОСЛО, 9 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвежские следователи считают вероятным, что российский подросток, в апреле задержанный в Осло с самодельным взрывным устройством, планировал совершить теракт в центре города. Об этом говорится в распространенном решении Апелляционного суда Осло, который отказал 17-летнему россиянину в освобождении из-под стражи.

"Сторона обвинения обратила внимание суда на усилившиеся в ходе расследования подозрения в том, что обвиняемый был намерен совершить террористический акт. Также было указано на то, что в тот день, когда обвиняемый был арестован, он распространил (ссылку на) фильм с призывами к терактам, - говорится в тексте документа, который приводит электронная версия газеты Verdens Gang. - Суд не верит объяснениям обвиняемого, который утверждает, что не планировал взрывать самодельную бомбу в центре Осло. Суд полагает, что бомбу планировалось использовать для совершения террористического акта".

На минувшей неделе суд первой инстанции по запросу спецслужб в четвертый раз продлил срок ареста гражданина РФ на время следствия. Адвокаты юноши попытались оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде, однако потерпели неудачу. Сам подозреваемый полностью отрицает свою вину.

Подросток был задержан в норвежской столице вечером 8 апреля. При себе у него был подозрительный предмет, который норвежская полиция и спецслужбы считают маломощным взрывным устройством. По данным Норвежской государственной телерадиокомпании, оно состояло из баллончика с газом для зажигалок и поражающих частиц (гвоздей или проволоки). Полиция и саперы осуществили контролируемый подрыв предмета, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.

Расследование инцидента взяла на себя Полицейская служба безопасности Норвегии, в обязанности которой, среди прочего, входит борьба с терроризмом. Россиянин по-прежнему обвиняется лишь по статье "незаконное обращение с опасными веществами" Уголовного кодекса Норвегии, которая, впрочем, является частью недавно принятого в стране антитеррористического законодательства. Не исключено, что в будущем ему могут быть предъявлены новые обвинения.

Как ранее сообщили представители норвежских спецслужб, молодой человек проживает в Норвегии с 2010 года, куда вместе с родителями прибыл из РФ как беженец. По данным СМИ, он мог придерживаться радикальных взглядов и симпатизировать исламистам. Как пишет газета Aftenposten, несколько лет назад юноша поддерживал знакомство с двумя проживавшими в Норвегии выходцами из Чечни, которые впоследствии примкнули к экстремистским группировкам в Сирии. Впрочем, по словам прежнего адвоката задержанного, с тех пор юноша пересмотрел свои воззрения и сейчас отвергает идеологию радикальных исламистов.

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Адвокат: россиянин, задержанный в Норвегии со взрывным устройством, отрицает свою вину

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