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СМИ: Таец приговорен к 35 годам тюрьмы за оскорбление королевской семьи в Facebook

Международная панорама
9 июня, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Изначально 34-летний Вичай Тепвонг был приговорен к 70 годам тюрьмы, сообщает агентство Reuters

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Военный суд Таиланда приговорил подданного королевства, обвиняемого в оскорблении членов королевской семьи в социальной сети Facebook, к 35 годам тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, 34-летний Вичай Тепвонг был изначально приговорен к 70 годам тюрьмы, однако после того, как он признал свою вину, срок был уменьшен вдвое. По версии следствия, обвиняемый разместил 10 постов и изображений в Facebook с оскорблениями в адрес королевской семьи.

Тепвонг был задержан в 2015 году на севере Таиланда, после чего его поместили под стражу в тюрьму в Бангкоке. Адвокат Тепвонга заявил, что его подопечный не будет подавать апелляцию на решение суда.

В Таиланде действует строгое законодательство, запрещающее критику Его Величества и членов королевской семьи.

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