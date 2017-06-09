СМИ: Таец приговорен к 35 годам тюрьмы за оскорбление королевской семьи в Facebook

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Военный суд Таиланда приговорил подданного королевства, обвиняемого в оскорблении членов королевской семьи в социальной сети Facebook, к 35 годам тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, 34-летний Вичай Тепвонг был изначально приговорен к 70 годам тюрьмы, однако после того, как он признал свою вину, срок был уменьшен вдвое. По версии следствия, обвиняемый разместил 10 постов и изображений в Facebook с оскорблениями в адрес королевской семьи.
Тепвонг был задержан в 2015 году на севере Таиланда, после чего его поместили под стражу в тюрьму в Бангкоке. Адвокат Тепвонга заявил, что его подопечный не будет подавать апелляцию на решение суда.
В Таиланде действует строгое законодательство, запрещающее критику Его Величества и членов королевской семьи.