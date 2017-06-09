Лидер шотландской нацпартии заявила о готовности выступить с другими партиями против тори

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ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен намерена работать вместе с другими партиями, чтобы по возможности не допустить консерваторов к власти в Соединенном Королевстве. Об этом она заявила, подводя итоги состоявшихся в четверг досрочных парламентских выборов в Великобритании.
"Мы будем работать с другими, чтобы, если это возможно, не допустить тори к власти", - сказала Стерджен в эфире Би-би-си. Лидер ШНП также добавила, что Великобритании следует отказаться от так называемого жесткого сценария выхода страны из ЕС.
Консервативная партия потеряла правящее большинство в британском парламенте, получив 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Подсчет голосов еще продолжается, остается определить распределение голосов в одном избирательном округе.
Консерваторам придется создать правительство меньшинства, либо вступать в коалицию с одной из политических сил, чтобы обеспечить правящее большинство в парламенте, для которого необходимо минимум 326 мест. Наиболее вероятным претендентом для такого союза местные наблюдатели называют Демократическую юнионистскую партию Северной Ирландии, которая получила 10 кресел.