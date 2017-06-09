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Шульц: исход выборов в Великобритании стал звонкой пощечиной сторонникам Brexit

Международная панорама
9 июня, 14:57 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Лидер Социал-демократической партии Германии также отметил, что отныне большая часть депутатов в британском парламенте будет скептично настроена по отношению к идее выхода страны из ЕС

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БЕРЛИН, 9 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц назвал "звонкой пощечиной сторонникам Brexit" результаты парламентских выборов в Великобритании. Об этом он заявил во время дискуссии со студентами Гиссенского университета имени Юстуса Либиха. Его слова приводит агентство DPA.

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Шульц указал на то, что отныне большая часть депутатов в британском парламенте будет скептично настроена по отношению к идее выхода страны из ЕС. "Я думаю, здесь произойдет стремительная динамика", - отметил он.

По словам Шульца, Европа нуждается в солидарности и кооперации, а не в "возвращении к ультранационализму", который "практически систематически пропагандируется" в некоторых странах.

Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных выборов в законодательный орган страны. Подсчет голосов еще ведется, однако набрать более половины мест (как минимум 326) в 650-местной Палате общин тори уже не смогут. Остается посчитать голоса на одном избирательном округе. У Консервативной партии на данный момент 318 мандатов, у Лейбористской партии - 261.

Эти результаты ослабляют позицию Мэй на переговорах с Брюсселем, которые должны стартовать 19 июня. Мэй инициировала эти выборы в надежде консолидировать своих избирателей и, напротив, усилить позиции в парламенте, чтобы получить большую свободу маневра на переговорах с ЕС. На переговоры Брюсселя и Лондона о Brexit, согласно Лиссабонскому договору, отводится два года с момента официальной подачи заявления о выходе, которое было передано в Европейский совет уже 2,5 месяца назад - 29 марта.

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